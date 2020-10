Problemi per la fotocamera WhatsApp con beta iOS 14.2, come risolvere (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non sono così rari i Problemi con la fotocamera WhatsApp almeno per chi ha a che fare con l’aggiornamento beta iOS 14.2 sul proprio iPhone. Si tratta di un anomalia certamente di nicchia visto il numero non così alto di persone che hanno deciso di testare proprio l’update Apple ma pur sempre molto fastidiosa. Per fortuna esiste una soluzione da mettere sul banco e che consente di superare l’errore. Il riferimento al problema in se compare tra le segnalazioni al profilo Twitter del noto informatore WAbetaInfo. Un utente in particolare, come visualizzabile anche nel cinguettio più in basso, lamenta il malfunzionamento nel dettaglio. Quando si tenta di scattare una foto con la fotocamera frontale, la stessa funzione ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non sono così rari icon laalmeno per chi ha a che fare con l’aggiornamentoiOS 14.2 sul proprio iPhone. Si tratta di un anomalia certamente di nicchia visto il numero non così alto di persone che hanno deciso di testare proprio l’update Apple ma pur sempre molto fastidiosa. Per fortuna esiste una soluzione da mettere sul banco e che consente di superare l’errore. Il riferimento al problema in se compare tra le segnalazioni al profilo Twitter del noto informatore WAInfo. Un utente in particolare,visualizzabile anche nel cinguettio più in basso, lamenta il malfunzionamento nel dettaglio. Quando si tenta di scattare una foto con lafrontale, la stessa funzione ...

SkyTG24 : #COVID__19 Si chiama sindrome “Post Covid” e si tratterebbe della scia di problemi di salute che i contagiati dal… - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di @Pirlo_official: «Non penso ci siano problemi per giocare domani. Saremo pronti co… - juventusfc : Andrea Agnelli: «Il fatto che una squadra non raggiunga lo stadio per giocare una partita prevista non dà una grand… - espressionedime : Ma che problemi ha la gente che prima giudica gli altri per le loro azioni e poi fa la stessa cosa? - giorgiainred : capisco i problemi mentali e tutto però se esci con i tuoi amici potresti calcolare anche me visto che sono l'unica… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi per Assistente Google migliora l’accessibilità per chi ha problemi di linguaggio macitynet.it Passaggio da 32bit a 64bit

Buongiorno, ho la necessità di aggiornare il SO da 32 a 64 bit. Il mio problema ruota attorno alla licenza OEM che possiedo. Sul sito di Microsoft le ISO non sono disponibili per ...

FIFA 20 diventa virale per la modalità Volta Football che contiene il particolare bug dei 'portieri giganti'

FIFA 21 è ora disponibile per tutti i giocatori ed ha apportato diverse modifiche allo stile di gioco rispetto al suo predecessore, FIFA 20. Ma una piccola correzione che probabilmente i giocatori non ...

Buongiorno, ho la necessità di aggiornare il SO da 32 a 64 bit. Il mio problema ruota attorno alla licenza OEM che possiedo. Sul sito di Microsoft le ISO non sono disponibili per ...FIFA 21 è ora disponibile per tutti i giocatori ed ha apportato diverse modifiche allo stile di gioco rispetto al suo predecessore, FIFA 20. Ma una piccola correzione che probabilmente i giocatori non ...