Nazionale Under 21: due calciatori positivi al Covid (Di venerdì 9 ottobre 2020) Anche nella Nazionale Italiana di Caclio Under 21 si lotta contro il Covid-19, visto che due calciatori e un membro dello staff sono risultati positivi al virus. Per questo motivo ci si chiede se la partita verrà annullata o se invece decideranno che vada giocata comunque. Anche in questa stagione calcistica la pandemia sta creando non pochi problemi allo sport più fisico che ci sia, come solo il calcio può essere. Leggi anche: Mancini: "Abbiamo dimostrato di avere una buona mentalità" Nazionale Under 21: due calciatori positivi al Coronavirus La Figc attraverso un comunicato ha dichiarato che due giocatori e un membro dello staff dell'Under 21, attualmente a ...

AntoVitiello : AC #Milan comunica di essere stato informato che Matteo #Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19. - Agenzia_Ansa : Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21, a Reykjavik per le qualificazioni ai Campionati Eu… - sportli26181512 : A.C. MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Gabbia positivo al Covid-19: AC Milan comunica di essere stato informato che Matte… - spalletters : RT @marifcinter: UFFICIALE - AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è ris… - TeofiloSteven : RT @AntoVitiello: AC #Milan comunica di essere stato informato che Matteo #Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato po… -