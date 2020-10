Jessica Antonini baci sul collo | Ex di Uomini e Donne senza controllo FOTO

Leggi su giornal

(Di venerdì 9 ottobre 2020)travolta dalla passione carica sul suo profilo Instagram uno scatto molto importante che lascia pensare a quanto l’ex tronista sia coinvolta da Davide. La loro conoscenza iniziata poco meno di due mesi fa all’interno diè arrivata a una svolta decisiva quando, dopo alcune esterne la stessaha confessato di provare un grande sentimento per il corteggiatore. All’interno dello studio diinfatti, Maria De Filippi ha chiesto adi esternare in maniera palese quello che era il suo trasporto nei confronti di Daniele. La spinta della conduttrice ha così dato la forza alla ex tronista di rischiare il tutto per tutto chiedendo così al suo corteggiatore di viversi ...