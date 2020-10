Innovation Hub, affermazione per il “Maffucci” di Calitri (Di venerdì 9 ottobre 2020) Importante riconoscimento per l’IISAM “Angelo Maria Maffucci” di Calitri (AV), all’Innovation Village, organizzato da Knowledge for Business, che si è svolto via webinar con la partecipazione della direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed il direttore del Dieti – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – Università Degli Studi di Napoli Federico II, promotori della call “I Giardini dell’innovazione”, dedicata ai temi dello sviluppo delle competenze digitali, di percorsi di auto imprenditorialità e del raccordo fra processi di innovazione e nuove competenze. Dopo essersi aggiudicati il Primo Posto al Premio Provinciale e Regionale Scuola Digitale ed in attesa della finale Nazionale, il Liceo Artistico ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Importante riconoscimento per l’IISAM “Angelo Maria Maffucci” di(AV), all’Village, organizzato da Knowledge for Business, che si è svolto via webinar con la partecipazione della direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed il direttore del Dieti – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – Università Degli Studi di Napoli Federico II, promotori della call “I Giardini dell’innovazione”, dedicata ai temi dello sviluppo delle competenze digitali, di percorsi di auto imprenditorialità e del raccordo fra processi di innovazione e nuove competenze. Dopo essersi aggiudicati il Primo Posto al Premio Provinciale e Regionale Scuola Digitale ed in attesa della finale Nazionale, il Liceo Artistico ...

Importante riconoscimento per l’IISAM “Angelo Maria Maffucci” di Calitri (AV), all’Innovation Village, organizzato da Knowledge for Business, che si è svolto via webinar con la partecipazione della di ...

Quarto data center regionale connesso alla Rete Lepida, nasce il “Modena Innovation Hub”

Dopo Ravenna, Parma e Ferrara arriva il quarto data center regionale di Modena. Sarà interconnesso alla Rete Lepida.

Quarto data center regionale connesso alla Rete Lepida, nasce il "Modena Innovation Hub"

Dopo Ravenna, Parma e Ferrara arriva il quarto data center regionale di Modena. Sarà interconnesso alla Rete Lepida.