IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni di lunedì 12 ottobre 2020

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 9 ottobre 2020)puntata de Il5 di lunedì 12:Leggi anche: Daydreamer: SANEM trova una lettera d’amore, ma non è di CAN!Sono passati quattro mesi dalle ultime vicende e, al, Luciano (Giorgio Lupano) è trepidante per la nuova collezione: tutto dev’essere predisposto in tempo per il ritorno di Vittorio (Alessandro Tersigni) dal “tardivo” viaggio di nozze (Conti è ancora in luna di miele con la moglie ma il viaggio sta per concludersi). L’imminente festa di fidanzamento con Cosimo (Alessandro Cosentini) genera un senso di ansia in Gabriella (Ilaria Rossi). Salvatore (Emanuel Caserio) e Rocco (Giancarlo Commare) accolgono con entusiasmo il ...