Il grottesco tentativo di Salvini di fare la rivoluzione liberale con Orbán e Marcello Pera

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Se il liberalismo fosse una giacchetta, sarebbe molto stropicciata, perché sta diventando un’abitudine tirarla da tutte le parti. Per riequilibrare la condanna del populismo, che forse sembrava forse un po’ troppo politica, l’ultima Enciclica papale se l’è presa anche con il liberalismo. Un colpo alla botte sovranista e un colpo all’individualismo e al mercato. Metà per uno non fa male. È l’eterna saggezza della Chiesa. Se è lecito il paragone, che confessiamo un po’ ardito, anche Matteoparla di cose liberali. Nell’ultima intervista, per una volta tanto non in ginocchio (bravo Cesare Zapperi), ha auspicato addirittura una “”, come strumento di rilancio della sua Lega, talmentee pluralista ...