Harry e Meghan Markle, «i reali meno rispettosi dell’ambiente» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ultimi in classifica. Secondo una ricerca di SaveOnEnergy – una società di consulenza sui programmi di risparmio energetico – il principe Harry e Meghan Markle sono i membri meno «eco friendly» della famiglia reale britannica. La graduatoria prende in considerazione una serie di parametri collegati al rispetto dell’ambiente, tra i quali la famigerata «carbon footprint», letteralmente «impronta di carbonio». Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ultimi in classifica. Secondo una ricerca di SaveOnEnergy – una società di consulenza sui programmi di risparmio energetico – il principe Harry e Meghan Markle sono i membri meno «eco friendly» della famiglia reale britannica. La graduatoria prende in considerazione una serie di parametri collegati al rispetto dell’ambiente, tra i quali la famigerata «carbon footprint», letteralmente «impronta di carbonio».

UlisseRai1 : Harry e Meghan hanno scelto di fare un passo indietro come membri della famiglia reale e di vivere negli Stati Unit… - Sangreitaliana2 : RT @UlisseRai1: Harry e Meghan hanno scelto di fare un passo indietro come membri della famiglia reale e di vivere negli Stati Uniti, rinun… - OrioliAlberto : RT @OrioliAlberto: Si stima (per difetto) che il primo #figlio di #Harry e #Meghan sia in realta` il 108 miliardesimo essere umano che nasc… - vogue_italia : Una vittoria storica per Harry e Meghan - zazoomblog : Harry e Meghan spunta la verità sulla rottura a Natale: “Sono state scelte perché…” - #Harry #Meghan #spunta… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan Meghan Markle e Harry sorpresi a cena per festeggiare la gravidanza di un’amica DiLei L’Olanda taglia i soldi al re: la grande crisi delle monarchie europee

Il Covid, il populismo e gli scandali stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza delle monarchie europee, che non sono mai state così in difficoltà. L’ultimo segnale è venuto dal governo olandese: ...

In Svezia iniziano a chiedersi seriamente che fine abbia fatto la principessa Madeleine

Molto prima di Harry e Meghan e molto dopo Edoardo VIII e Wallis Simpson. Anche Madeleine di Svezia ha avuto la sua #swexit, quando nel 2011 ha preso la sua valigia e ha lasciato definitivamente la su ...

Il Covid, il populismo e gli scandali stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza delle monarchie europee, che non sono mai state così in difficoltà. L’ultimo segnale è venuto dal governo olandese: ...Molto prima di Harry e Meghan e molto dopo Edoardo VIII e Wallis Simpson. Anche Madeleine di Svezia ha avuto la sua #swexit, quando nel 2011 ha preso la sua valigia e ha lasciato definitivamente la su ...