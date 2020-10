Grottammare | moria di pesci alla foce del Tesino | aperte le indagini

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 9 ottobre 2020) I carabinieri forsstali della Stazione di San Benedetto del Tronto hanno scoperto un’anomaladi. Una quantità notevole di ittiofauna priva di vita, di varie specie, è stata scopertadel torrente, a, in provincia di Ascoli Piceno. Le autorità hanno prelevato dei campioni di carcasse die di acqua, inviati all’Istituto Zooprofilattico di Fermo e al Dipartimento Arpam per essere analizzate ed è stata aperta un’indagine. La zona è stata persulstrata a lungo ma non è stato riscontrato nessun elemento utile a fine investigativo e al momento le autorità non hanno potuto elaborare alcuna ipotesi sull’accaduto.L'articolo MeteoWeb.