Francesco Bettuzzi ex fidanzato Elisabetta Gregoraci chi è? Privato e curiosità

Leggi su chenews

(Di venerdì 9 ottobre 2020)è l’exdiche al momento è dentro la casa del Grande Fratello Vip. Conosciamolo meglio. foto facebookSi torna nella casa del Grande Fratello anche questa sera con una nuova puntata sempre in onda su Canale Cinque condotta da Alfonso Signorini con l’aiuto dei suoi opinionisti Antonella Clerici e Pupo. Tra i protagonisti della nuova edizione ancheche dopo aver messo la parola fine alla sua diatriba con l’ex marito Flavio Briatore, sembra che abbia messo un freno anche con Pierpaolo con cui sembrava ci fosse in corso un flirt. Cerchiamo, però, di conoscere meglio il suo ex compagno con cui ha avito una relazione dopo la fine del suo matrimonio. ...