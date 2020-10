Empatia: che cos’è e perché la si prova (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non c’è dubbio che l’Empatia sia una delle nostre competenze emotive più preziose e che i suoi benefici a livello individuale e relazionale siano incalcolabili. Grazie ad essa viviamo insieme, stabiliamo relazioni durature, cerchiamo di non danneggiare gli altri e, quando lo facciamo, cerchiamo di porre rimedio. Ci aiuta ad essere giusti, tolleranti ed a raggiungere il nostro potenziale come esseri umani. La sua importanza è indiscutibile e per tutti questi motivi è importante conoscere cosa sia l’Empatia e perché dovremmo alimentarla in noi stessi e negli altri. Cos’è l’Empatia? La maggior parte degli psicologi che si sono dedicati allo studio di questo costrutto concordano su questa definizione: la capacità di mettersi al posto dell’altra ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non c’è dubbio che l’sia una delle nostre competenze emotive più preziose e che i suoi benefici a livello individuale e relazionale siano incalcolabili. Grazie ad essa viviamo insieme, stabiliamo relazioni durature, cerchiamo di non danneggiare gli altri e, quando lo facciamo, cerchiamo di porre rimedio. Ci aiuta ad essere giusti, tolleranti ed a raggiungere il nostro potenziale come esseri umani. La sua importanza è indiscutibile e per tutti questi motivi è importante conoscere cosa sia l’e perché dovremmo alimentarla in noi stessi e negli altri. Cos’è l’? La maggior parte degli psicologi che si sono dedicati allo studio di questo costrutto concordano su questa definizione: la capacità di mettersi al posto dell’altra ...

adriana1363 : @MauroLeonardi3 Caro padre la mancanza di empatia sul lavoro è un dato di fatto e non c'è mascherina che se tolta possa cambiare questo - cristinabrizzi : #FF a @karlyto23, che ogni mattina ci dedica i buongiorno musicali personalizzati,con delicatezza e sensibilità, in… - LarujaD : RT @PrincipessaDemo: La amo, grazie per le tue testimonianze, credo che lei abbia un carisma potente che crea empatia ???? #DemetÖzdemir - pizzilaria : 9.32 e io già esausta nella consapevolezza che l'empatia mi ammazzerà - veramentebio : @Dana87796675 È solo business, per ora, domani diventa controllo totale tramite tecnologie viste nei film. Ci consi… -