Dybala, niente Argentina-Ecuador per un problema dell'ultimo minuto (Di venerdì 9 ottobre 2020) TORINO - Paulo Dybala non è sceso in campo per Argentina- Ecuador, match giocato stanotte in Sudamerica valido per la qualificazione ai Mondiali 2022 e vinto dalla Nazionale azul-celeste, 1-0, con gol ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) TORINO - Paulonon è sceso in campo per, match giocato stanotte in Sudamerica valido per la qualificazione ai Mondiali 2022 e vinto dalla Nazionale azul-celeste, 1-0, con gol ...

