Covid | superati i duecento contagi nel Sannio | il dato comune per comune

Agenzia_Ansa : La Corte Superiore di Giustizia di #Madrid ha bocciato le misure di contenimento del #coronavirus imposte dal gover… - GianniTacchini : RT @repubblica: Covid, per l'app Immuni oltre 350 mila download negli ultimi due giorni: superati i 7 milioni [aggiornamento delle 15:26] h… - TIG_italia : RT @CamarcaCarmen: Con il #COVID__19 sono stati superati alcuni pregiudizi relativi all’accesso al #digitale e alla remotizzazione dei serv… - CamarcaCarmen : Con il #COVID__19 sono stati superati alcuni pregiudizi relativi all’accesso al #digitale e alla remotizzazione dei… - Pamela56132182 : RT @Miti_Vigliero: Covid: 338.000 casi in 24 ore, nuovo record mondiale Lo riporta l'Oms, i decessi sono stati 5.514. Negli Usa superati 7… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superati

Agenzia ANSA

ben 14 hanno superato abbondantemente la soglia di attenzione, fissata in 10 casi attivi per 10.000 abitanti, e altri 4 si avvicinano a tale parametro". Record in Umbria Con 151 nuovi casi di ...La crisi prodotta dalla pandemia da coronavirus e delle misure di protezione adottate ha provocato un terribile shock e colorato di rosso intenso ...