Coronavirus, cancellata la Parigi-Roubaix 2020 (Di sabato 10 ottobre 2020) L`edizione 2020 della Parigi-Roubaix non ci sarà. Rinviata in primavera, la Regina delle classiche, in programma il 25 ottobre, è stata annullata per la massima allerta prevista in Francia dopo l`impennata dei contagi da Coronavirus. "Alla richiesta dei Prefetti del Nord e dell`Alta Francia e in seguito all`annuncio di ieri di Olivier Veran, Ministro della solidarietà e della salute, che ha istituito la massima allerta per la "Metropoli Europea di Lille" (MEL), la 118^ edizione della Parigi Roubaix (valida per l`Uci World Tour) e la prima edizione della Parigi-Roubaix femminile (valida per l`Uci Women`s World Tour) che dovevano svolgersi il 25 ottobre prossimo, non ci saranno" è la nota stampa diffusa dagli organizzatori.La ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020) L`edizionedellanon ci sarà. Rinviata in primavera, la Regina delle classiche, in programma il 25 ottobre, è stata annullata per la massima allerta prevista in Francia dopo l`impennata dei contagi da. "Alla richiesta dei Prefetti del Nord e dell`Alta Francia e in seguito all`annuncio di ieri di Olivier Veran, Ministro della solidarietà e della salute, che ha istituito la massima allerta per la "Metropoli Europea di Lille" (MEL), la 118^ edizione della(valida per l`Uci World Tour) e la prima edizione dellafemminile (valida per l`Uci Women`s World Tour) che dovevano svolgersi il 25 ottobre prossimo, non ci saranno" è la nota stampa diffusa dagli organizzatori.La ...

