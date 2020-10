Calciomercato Juventus, Camavinga incanta: affondo deciso? (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo affare all’orizzonte? Con la chiusura della sessione del Calciomercato estivo, la Juventus sembrerebbe aver ritrovato nuova linfa per imbastire sorprendenti trattative. L’ultimo periodo non avrebbe del tutto soddisfatto il club di Agnelli, desideroso di continuare il progetto di ringiovanimento, ma allo stesso tempo di alzare il livello di qualità della rosa. Pirlo è pronto per temibile lotta scudetto, ma il sogno Champions League è destinato a rimanere tale o si farà un tentativo concreto? Per portare a casa la tanto agognata coppa dalle grandi orecchie servirebbero degli acquisti di primissimo livello. In merito a ciò, Paratici avrebbe messo nel mirino un talento in procinto di sbocciare in un assoluto campione: Eduardo Camavinga. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo affare all’orizzonte? Con la chiusura della sessione delestivo, lasembrerebbe aver ritrovato nuova linfa per imbastire sorprendenti trattative. L’ultimo periodo non avrebbe del tutto soddisfatto il club di Agnelli, desideroso di continuare il progetto di ringiovanimento, ma allo stesso tempo di alzare il livello di qualità della rosa. Pirlo è pronto per temibile lotta scudetto, ma il sogno Champions League è destinato a rimanere tale o si farà un tentativo concreto? Per portare a casa la tanto agognata coppa dalle grandi orecchie servirebbero degli acquisti di primissimo livello. In merito a ciò, Paratici avrebbe messo nel mirino un talento in procinto di sbocciare in un assoluto campione: Eduardo. LEGGI ANCHE:...

