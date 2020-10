Ballando con le stelle | Sinisa Mihajlovic invitato per la puntata di domani sera

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Come ogni sabatocon leandrà in onda su Ra1, riservando lo spazio di “Ballerino per una notte” a uno degli sportivi più amati del calcio italiano: Siniša, l’allenatore del Bologna. Il tecnico infatti ha deciso di mettersi in gioco eballerà al fianco della moglie Arianna: in tal senso ha dovuto imparare in poco tempo una coreografia per un sensuale tango. Il serbo e la sua consorte proveranno dunque a conquistare il pubblico a casa e la Giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith.