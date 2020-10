Allarme Coronavirus in l’Italia: superati nettamente i 5mila casi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Numeri in sensibile aumento: la seconda ondata inizia a ‘fare sul serio’, e preoccupa il Paese con più di cinquemila contagi in 24h. Ci sarebbero anche buone notizie, come i 1.186 cittadini, che si dividono tra dimessi e guariti, ma i dati preoccupano ugualmente. Su 130mila tamponi circa in tutto lo stivale, più di 5.000 sono i nuovi contagiati. A preoccupare seriamente, i dati che arrivano da Lombardia, Campania e Veneto. Da mesi, non si registrava un numero così alto di nuovi contagi. Leggi anche>>> Sanitari dell’ospedale portano pazienti guariti dal covid a vedere il mare In Campania quasi 800 positivi al giorno In Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca è stato tra i primi a riproporre l’uso della mascherina obbligatorio, anche all’aperto, hanno preoccupato i dati dell’8 ottobre, dove ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Numeri in sensibile aumento: la seconda ondata inizia a ‘fare sul serio’, e preoccupa il Paese con più di cinquemila contagi in 24h. Ci sarebbero anche buone notizie, come i 1.186 cittadini, che si dividono tra dimessi e guariti, ma i dati preoccupano ugualmente. Su 130mila tamponi circa in tutto lo stivale, più di 5.000 sono i nuovi contagiati. A preoccupare seriamente, i dati che arrivano da Lombardia, Campania e Veneto. Da mesi, non si registrava un numero così alto di nuovi contagi. Leggi anche>>> Sanitari dell’ospedale portano pazienti guariti dal covid a vedere il mare In Campania quasi 800 positivi al giorno In Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca è stato tra i primi a riproporre l’uso della mascherina obbligatorio, anche all’aperto, hanno preoccupato i dati dell’8 ottobre, dove ...

Agenzia_Ansa : Il governatore della Campania Vincenzo De Luca risponde all'allarme lanciato dagli anestesisti: 'Lockdown con mille… - fanpage : A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dello Spallanzani - rep_roma : Coronavirus Lazio, allarme per boom di contagi a Latina: 'il paziente zero è un mistero' [di CLEMENTE PISTILLI] [ag… - Walter00365070 : Coronavirus, bambini a rischio diabete: allarme degli scienziati - MarioRo22315926 : RT @rep_roma: Coronavirus Lazio, allarme per boom di contagi a Latina: 'caccia al paziente zero' [di CLEMENTE PISTILLI] [aggiornamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Coronavirus SRI LANKA Gampaha, allarme coronavirus in un'azienda tessile: oltre mille contagi AsiaNews I messaggi che ci arrivano dal Festival e dal Rapporto ASviS

L’Europa e i giovani; l’attenzione al futuro, ma anche la necessità di coinvolgere i cittadini; la complessità, la solidarietà e i territori: i molti spunti sui quali riflettere dopo queste giornate d ...

Coronavirus, seconda ondata: ecco la situazione dei focolai nelle aziende della Marca trevigiana

Alcuni cluster sono ormai risolti, come quelli iniziali alla Brt di Casale sul Sile o alla Master di Vedelago. In altri casi, come all'Aia di Vazzola o all'Electrolux di Susegana, rimane ancora qualch ...

L’Europa e i giovani; l’attenzione al futuro, ma anche la necessità di coinvolgere i cittadini; la complessità, la solidarietà e i territori: i molti spunti sui quali riflettere dopo queste giornate d ...Alcuni cluster sono ormai risolti, come quelli iniziali alla Brt di Casale sul Sile o alla Master di Vedelago. In altri casi, come all'Aia di Vazzola o all'Electrolux di Susegana, rimane ancora qualch ...