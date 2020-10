A Verissimo arriva Can Yaman: si racconta tra amore e progetti per il futuro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Grandissima attesa per la puntata di Verissimo in onda domani 10 ottobre 2020. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà anche Can Yaman, per la prima volta nel programma di Canale 5 ( lo scorso anno lo avevamo visto solo a C’è posta per te). L’attore, amatissimo in Italia, si racconterà quindi nel salotto di Silvia, parlando dei suoi progetti di lavoro per il futuro ma anche della sua vita privata! Tutte le sue fans si chiedono se sia single o impegnato e da Verissimo, arriva la risposta!Per i fans di Daydreamer-Le ali del sogno,la soap turca da record di ascolti in Italia, c’è anche un’altra bella notizia. Nella prossima puntata di Verissimo infatti ci sarà ospite anche Demet Özdemir (che interpreta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 ottobre 2020) Grandissima attesa per la puntata diin onda domani 10 ottobre 2020. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà anche Can, per la prima volta nel programma di Canale 5 ( lo scorso anno lo avevamo visto solo a C’è posta per te). L’attore, amatissimo in Italia, si racconterà quindi nel salotto di Silvia, parlando dei suoidi lavoro per ilma anche della sua vita privata! Tutte le sue fans si chiedono se sia single o impegnato e dala risposta!Per i fans di Daydreamer-Le ali del sogno,la soap turca da record di ascolti in Italia, c’è anche un’altra bella notizia. Nella prossima puntata diinfatti ci sarà ospite anche Demet Özdemir (che interpreta ...

Majd19358792 : RT @MasterAb88: Demet arriva finalmente in Italia. La star di #Daydreamer pronta a confessarsi a #Verissimo da Silvia Toffanin. Siete pron… - zazoomblog : VERISSIMO: da DAYDREAMER arriva l’attore CAN YAMAN - #VERISSIMO: #DAYDREAMER #arriva - BerthaAMoreno3 : RT @MasterAb88: Demet arriva finalmente in Italia. La star di #Daydreamer pronta a confessarsi a #Verissimo da Silvia Toffanin. Siete pron… - AyselAr91627339 : RT @MasterAb88: Demet arriva finalmente in Italia. La star di #Daydreamer pronta a confessarsi a #Verissimo da Silvia Toffanin. Siete pron… - _LoveAry_ : RT @MasterAb88: Demet arriva finalmente in Italia. La star di #Daydreamer pronta a confessarsi a #Verissimo da Silvia Toffanin. Siete pron… -