Zendaya | vincitrice del GCFA Visionary Award

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Nonostante tutto, sembra essere un’annata fortunata, questa, per Zendaya. Dopo essersi accaparrata la statuetta agli Emmy Awards 2020 per il ruolo di migliore attrice protagonista in Euphoria e segnando un record, quello della più giovane vincitrice nella storia dell’ambito premio, adesso, l’artista è pronta a incassare un altro riconoscimento.