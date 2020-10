Vaccini, in Lombardia si parte il 19 ottobre: “Un milione di dosi in meno? Abbiamo numero sufficiente a coprire il fabbisogno” (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale partirà il 19 ottobre. Lo ha annunciato questo pomeriggio non l’assessore al Welfare Giulio Gallera che, per un impegno con Fontana non ha partecipato alla conferenza stampa come previsto, ma il suo direttore generale Marco Trivelli. La priorità sarà data ai soggetti fragili, agli ospiti delle Rsa e agli over 65 per poi passare dalla metà di novembre ai bambini dai 2 ai 6 anni, agli operatori sanitari e alla popolazione compresa tra i 60 e i 64 anni. 3.874.444 persone in totale, ma la Regione ha acquistato soltanto 2.874.000 dosi. Un milione in meno rispetto alla fascia di popolazione considerata a rischio. “Sarebbe un felice problema poter coprire oltre il 75% perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Inla campagna di vaccinazione antinfluenzale partirà il 19. Lo ha annunciato questo pomeriggio non l’assessore al Welfare Giulio Gallera che, per un impegno con Fontana non hacipato alla conferenza stampa come previsto, ma il suo direttore generale Marco Trivelli. La priorità sarà data ai soggetti fragili, agli ospiti delle Rsa e agli over 65 per poi passare dalla metà di novembre ai bambini dai 2 ai 6 anni, agli operatori sanitari e alla popolazione compresa tra i 60 e i 64 anni. 3.874.444 persone in totale, ma la Regione ha acquistato soltanto 2.874.000. Uninrispetto alla fascia di popolazione considerata a rischio. “Sarebbe un felice problema poteroltre il 75% perché ...

carlaruocco1 : L'ULTIMA DI GALLERA E #FONTANA: VACCINI PAGATI IL QUINTUPLO - secondo il Fatto Quotidiano Regione Lombardia ha paga… - fattoquotidiano : Vaccini: Lombardia in ritardo, privati ne approfittano e leggete cosa sta accadendo - pfmajorino : In Lombardia #Fontana ritarda i vaccini antinfluenzali e intanto i privati si organizzano. Così faranno (più che le… - fattoquotidiano : Vaccini, in Lombardia si parte il 19 ottobre: “Un milione di dosi in meno? Abbiamo numero sufficiente a coprire il… - clikservernet : Vaccini, in Lombardia si parte il 19 ottobre: “Un milione di dosi in meno? Abbiamo numero sufficiente a coprire il … -