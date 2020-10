Uomini e Donne anticipazioni, dopo un “ballo proibito” sta per nascere una nuova coppia? (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’attenzione è tutta per Roberta Di Padua e il tronista Davide Donadei: saranno la nuova coppia di Uomini e Donne? Davide non ha mai nascosto di essere attratto da Roberta, la dama del trono over di Uomini e Donne che in passato ha conquistato diversi Uomini, tra cui Riccardo Guarnieri. Tuttavia, spesso e volentieri si è trattato solo di rapporti “fisici”. La coppia si è esibita in una una salsa sensuale dove l’attrazione fisica era palpabile. Resterà quella, o Roberta e Davide andranno oltre, frequentandosi? Il ballo ‘proibito’ Roberta Di Padua e Davide Donadei: nuova love-story in vista? Il tronista di Uomini e Donne Davide Donadei, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’attenzione è tutta per Roberta Di Padua e il tronista Davide Donadei: saranno ladi? Davide non ha mai nascosto di essere attratto da Roberta, la dama del trono over diche in passato ha conquistato diversi, tra cui Riccardo Guarnieri. Tuttavia, spesso e volentieri si è trattato solo di rapporti “fisici”. Lasi è esibita in una una salsa sensuale dove l’attrazione fisica era palpabile. Resterà quella, o Roberta e Davide andranno oltre, frequentandosi? Il ballo ‘proibito’ Roberta Di Padua e Davide Donadei:love-story in vista? Il tronista diDavide Donadei, ...

