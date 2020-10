Temptation Island, Alessia Marcuzzi coinvolta da David e Serena: cosa ha detto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Temptation Island cresce negli ascolti e nonostante una partenza faticosa, dove ha stentato a conquistare il pubblico, la puntata andata in onda ieri è stata seguita da moltissimi appassionati. Il viaggio dei sentimenti delle coppie rimaste in gare di fa sempre più complicato ed è decisamente difficile superare i feeling e le dinamiche che si stanno creando fra i tentatori e i fidanzati. Ad interessare, stimolando una certa curiosità, è il falò di confronto tra Davide e Serena. Lui, criticato per aver privato la fidanzata di una sua identità giustificando la sua gelosia con una manipolazione maniacale tanto da essere bersagliato dal web come un non uomo, ha temuto di perdere la sua compagna che nel villaggio ha scoperto il paradiso ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 ottobre 2020)cresce negli ascolti e nonostante una partenza fati, dove ha stentato a conquistare il pubblico, la puntata andata in onda ieri è stata seguita da moltissimi appassionati. Il viaggio dei sentimenti delle coppie rimaste in gare di fa sempre più complicato ed è decisamente difficile superare i feeling e le dinamiche che si stanno creando fra i tentatori e i fidanzati. Ad interessare, stimolando una certa curiosità, è il falò di confronto trae e. Lui, criticato per aver privato la fidanzata di una sua identità giustificando la sua gelosia con una manipolazione maniacale tanto da essere bersagliato dal web come un non uomo, ha temuto di perdere la sua compagna che nel villaggio ha scoperto il paradiso ...

