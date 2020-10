«Sister Act 3» è in lavorazione | parola di Whoopi Goldberg

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Mentre il secondo capitolo di Top Gun si prepara ad atterrare al cinema e la Disney si sta impegnando per far tornare Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nel sequel di Hocus Pocus, un altro grande classico degli anni Novanta è pronto a tornare con tutti gli onori a quasi trent’anni dal primo film: parliamo di Sister Act, la commedia con Whoopi Goldberg che, per stessa ammissione dell’attrice, sarebbe attualmente in lavorazione. https://www.youtube.com/watch?v=wxR6b2PuQtI&t=5s