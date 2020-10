Seryo si racconta | “Il mio cambiamento una vera rinascita”

Leggi su yeslife

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Intervista esclusiva per Yeslife di, il giovane cantante conosciuto da tutti per aver partecipato alla scorsa edizione di Xfactor Lo abbiamo visto esibirsi sul palco di Xfactor lo scorso anno e precedentemente a The Voice in Francia. Molti lo conoscono come Nicola Cavallaro, oggi è rinato con il suo nome d’arte. Classe 1991, … L'articolosi: “Il miounarinascita” proviene da YesLife.it.