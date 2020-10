Scontro Aspi-Governo, De Micheli: “Atlantia non rispetta gli impegni presi” (Di giovedì 8 ottobre 2020) La ministra De Micheli in audizione alla commissione Ambiente della Camera: “Resta lo stallo con Aspi”. ROMA – Continua il braccio di ferro tra Aspi e il Governo. In audizione alla commissione Ambiente della Camera la ministra De Micheli ha confermato le difficoltà a trovare un compromesso con Atalanta. “In una nota – ha detto la titolare del Mit, riportati da La Repubblica – Aspi ci ha comunicato di accettare il testo dell’accordo negoziale prospettato dalla parte pubblica chiedendo la sola eliminazione della clausola dell’art. 10, relativa alla condizione di efficacia della conclusione della trattativa societaria. Lo stallo della trattativa consegue dunque dal fatto che Aspi si è sottratta ala ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) La ministra Dein audizione alla commissione Ambiente della Camera: “Resta lo stallo con”. ROMA – Continua il braccio di ferro trae il. In audizione alla commissione Ambiente della Camera la ministra Deha confermato le difficoltà a trovare un compromesso con Atalanta. “In una nota – ha detto la titolare del Mit, riportati da La Repubblica –ci ha comunicato di accettare il testo dell’accordo negoziale prospettato dalla parte pubblica chiedendo la sola eliminazione della clausola dell’art. 10, relativa alla condizione di efficacia della conclusione della trattativa societaria. Lo stallo della trattativa consegue dunque dal fatto chesi è sottratta ala ...

NewsMondo1 : Scontro Aspi-Governo, De Micheli: “Atlantia non rispetta gli impegni presi” - Giacomo2500 : - MercPat : #Atlantia #Benetton IN DIECI ANNI ASPI HA SPESO IL 28% IN MENO DI QUANTO PROMESSO SUGLI INVESTIMENTI, MANCANO ALL’A… - vago7858 : RT @Agenzia_Italia: Cos'è la manleva, oggetto dello scontro tra Atlantia, governo e Cdp - Agenzia_Italia : Cos'è la manleva, oggetto dello scontro tra Atlantia, governo e Cdp -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Aspi Autostrade va allo scontro: sì all’accordo con il governo ma solo se salta la cessione del controllo a… Il Fatto Quotidiano Autostrade, la trattativa infinita: il Tesoro convoca Atlantia e Cdp

ROMA. E’ il giorno della marmotta. Dopo l’ennesimo penultimatum del governo, sfociato nell’ennesima lettera dialogante da parte di Atlantia, la trattativa sul destino della concessione di Autostrade r ...

Autostrade, De Micheli: “Non accetta passaggio a Cassa depositi e prestiti, chiediamo che accordi vengano rispettati”

Lo stallo della trattativa tra governo, Atlantia e Autostrade per l’Italia continua. Nonostante scada tra due giorni l’ultimatum lanciato dal governo, alla fine del quale potrebbe scattare la revoca d ...

ROMA. E’ il giorno della marmotta. Dopo l’ennesimo penultimatum del governo, sfociato nell’ennesima lettera dialogante da parte di Atlantia, la trattativa sul destino della concessione di Autostrade r ...Lo stallo della trattativa tra governo, Atlantia e Autostrade per l’Italia continua. Nonostante scada tra due giorni l’ultimatum lanciato dal governo, alla fine del quale potrebbe scattare la revoca d ...