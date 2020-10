Salvini: "C'è necessità di una rivoluzione liberale" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo i risultati delle Regionali e delle Comunali, la prima riflessione è che “dobbiamo allargare. Ora il nostro sguardo è rivolto alle elezioni che la prossima primavera si terranno nelle principali città italiane, da Milano a Roma, da Napoli a Torino”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini in un’intervista a “Il Corriere della Sera”.“Vanno allargati i confini del nostro perimetro politico coinvolgendo imprenditori e professionisti. Ho in testa un modello preciso - spiega - quello delle Marche. Dove il centrodestra ha vinto dopo 50 anni e la Lega è diventata il primo partito in Consiglio regionale”. Salvini vuole “una Lega più presente nei mondi esterni alla politica” e nei capoluoghi.Con Giorgetti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo i risultati delle Regionali e delle Comunali, la prima riflessione; che “dobbiamo allargare. Ora il nostro sguardo; rivolto alle elezioni che la prossima primavera si terranno nelle principali città italiane, da Milano a Roma, da Napoli a Torino”. Lo dice il segretario della Lega Matteoin un’intervista a “Il Corriere della Sera”.“Vanno allargati i confini del nostro perimetro politico coinvolgendo imprenditori e professionisti. Ho in testa un modello preciso - spiega - quello delle Marche. Dove il centrodestra ha vinto dopo 50 anni e la Lega; diventata il primo partito in Consiglio regionale”.vuole “una Lega più presente nei mondi esterni alla politica” e nei capoluoghi.Con Giorgetti ...

