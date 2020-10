Recensione Fuga dal Manicomio | 10 ore di escape room

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La vostradalnon sarà per nulla semplice, ecco ladell’più emozionante della dV Giochi Una tra le novità dell’estate 2020,dalè l’da tavolo più corposa tra quelle presenti nel catalogo della dV Giochi. Il gioco si divide in due parti, ogni parte è composta da 5 storie e ognuna di esse dura un’ora, quindi vi trovate davanti a 10 ore di gioco durante le quali dovrete risolvere enigmi e prendere decisioni per riuscire a mettere in atto la vostradal. Ogni storia ha un personaggio diverso da interpretare, lo scopo però è sempre lo stesso e ...

La vostra Fuga dal Manicomio non sarà per nulla semplice, ecco la recensione dell'escape room più emozionante della dV Giochi Una tra le novità dell'estate 2020, Fuga dal Manicomio è l'escape room da ...