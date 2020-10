Questa foto non mostra «un contadino cubano che si è rifiutato di lavorare per il regime Castrista» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giovedì 8 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 3 luglio 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene la foto in bianco e nero di un uomo inginocchiato di fronte a un prete e circondato da alcuni militari armati. Il post è accompagnato da un commento, scritto dal chi ha pubblicato il contenuto su Facebook, in cui si legge: «Guardate attentamente: Questa foto ha vinto il Pulitzer. Un prete che dà gli ultimi sacramenti ad un contadino cubano proprietario della sua terra, che si è rifiutato di lavorare per il regime Castrista. È stato fucilato senza ... Leggi su facta.news (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giovedì 8 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 3 luglio 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene lain bianco e nero di un uomo inginocchiato di fronte a un prete e circondato da alcuni militari armati. Il post è accompagnato da un commento, scritto dal chi ha pubblicato il contenuto su Facebook, in cui si legge: «Guardate attentamente:ha vinto il Pulitzer. Un prete che dà gli ultimi sacramenti ad unproprietario della sua terra, che si èdiper il. È stato fucilato senza ...

