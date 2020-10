Nero a Metà 3 ci sarà (Di giovedì 8 ottobre 2020) Claudio Amendola La prima battaglia di questa nuova stagione tv può dirsi vinta per Rai Fiction: la seconda stagione di Nero a Metà, che si conclude questa sera su Rai 1, ha debuttato con il 19.9% di share, assestandosi poi intorno al 21%. Un successo oggettivo, che la rete e Cattleya evidentemente si aspettavano, dal momento che la terza stagione era in cantiere già prima del debutto. A darne notizia proprio in fase di lancio di Nero a Metà 2 è stato il protagonista Claudio Amendola, che in un’intervista a Sorrisi ha svelato che il nuovo capitolo era già in fase di scrittura e che si immaginava di iniziare le riprese tra gennaio e febbraio 2021. Notizia poi confermata anche dal regista Marco Pontecorvo. Le tempistiche potranno anche variare, soprattutto essendoci ancora di mezzo lo spettro del ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Claudio Amendola La prima battaglia di questa nuova stagione tv può dirsi vinta per Rai Fiction: la seconda stagione dia Metà, che si conclude questa sera su Rai 1, ha debuttato con il 19.9% di share, assestandosi poi intorno al 21%. Un successo oggettivo, che la rete e Cattleya evidentemente si aspettavano, dal momento che la terza stagione era in cantiere già prima del debutto. A darne notizia proprio in fase di lancio dia Metà 2 è stato il protagonista Claudio Amendola, che in un’intervista a Sorrisi ha svelato che il nuovo capitolo era già in fase di scrittura e che si immaginava di iniziare le riprese tra gennaio e febbraio 2021. Notizia poi confermata anche dal regista Marco Pontecorvo. Le tempistiche potranno anche variare, soprattutto essendoci ancora di mezzo lo spettro del ...

