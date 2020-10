Maurizio Costanzo fuori di sé, senza mezzi termini contro la collega: “Sei una raccomandata”. (Di giovedì 8 ottobre 2020) Maurizio Costanzo lo conosciamo come un giornalista serio, competente e anche molto ironico. Ha trascorso anni a condurre una trasmissione meravigliosa “Maurizio Costanzo show” che tutti seguivano nonostante l’ora tarda. Forse il “Maurizio Costanzo show “ è stato il primo salotto televisivo al quale tutti ambivano di andare e che ha sfornato talenti davvero ineguagliabili. Maurizio Costanzo ha sempre elogiato i grandi artisti riconoscendo loro tutto il valore così come ha anche bacchettato, anche in diretta, qualche volta mettendo in imbarazzo, alcuni ospiti. Maurizio Costanzo è furioso con una collega perché ,a suo dire, gli sta togliendo ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 8 ottobre 2020)lo conosciamo come un giornalista serio, competente e anche molto ironico. Ha trascorso anni a condurre una trasmissione meravigliosa “show” che tutti seguivano nonostante l’ora tarda. Forse il “show “ è stato il primo salotto televisivo al quale tutti ambivano di andare e che ha sfornato talenti davvero ineguagliabili.ha sempre elogiato i grandi artisti riconoscendo loro tutto il valore così come ha anche bacchettato, anche in diretta, qualche volta mettendo in imbarazzo, alcuni ospiti.è furioso con unaperché ,a suo dire, gli sta togliendo ...

Maurizio Costanzo lo conosciamo come un giornalista serio, competente e anche molto ironico. Ha trascorso anni a condurre una trasmissione meravigliosa “Maurizio Costanzo show” che tutti seguivano ...

Incomprensibile la polemica imbastita da Maurizio Costanzo contro Monica Maggioni che il lunedì sera con “Sette Storie” precede “S’è fatta notte”, su Rai1 l’ennesimo salotto allestito da Costanzo. Cos ...

