Mascherine obbligatorie ovunque Il boom di contagi fa tornare il rigore

Anche in Trentino intanto l’uso della mascherina è diventato obbligatorio all’aperto e nei luoghi chiusi. Lo prevede il nuovo Decreto firmato dal presidente del Consiglio dei ministri ...

Mascherine obbligatorie in Italia: le risposte ad ogni dubbio, la guida

L’uso della mascherina diventa obbligatorio in tutta Italia all’aperto e al chiuso. La multa prevista va da 400 a 1.000 euro. Ecco alcuni dubbi da chiarire: 1) Se mi fermo in strada o in una piazza ...

