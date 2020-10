Lacci | una devastante metafora emotiva | la recensione del film

Leggi su zon

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Daniele Lucchetti, con, ci consegna una storia di incomunicabilità e di ostinazione che smaschera l’ipocrisia del dover stare insieme La storia si apre in una vivace Napoli degli anni Ottanta che ricorda le atmosfere de L’Amica Geniale. E’ qui, in un appartamento modesto, che vivono Aldo (Luigi Lo Cascio) e Vanda (Alba Rohrwacher), genitori di Anna e Sandro. Lui ha il fascino dell’intellettuale dalla voce profonda, ben dosata in un programma radiofonico di spessore, lei è un’insegnante precaria. La loro vita familiare appare intrappolata in una sequenza di rituali vuoti: bagno caldo ai bambini prima di metterli a letto, storie della buonanotte, un divano per quattro, alla sera. La confessione di Aldo disintegra questa felicità di facciata: si è innamorato di un’altra donna. Dopo un tremenda lite in ...