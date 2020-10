Intervista “romantica” a Conte su Rai1: lui si racconta di notte, la gente se ne va a nanna… (video) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Doveva essere una Intervista a cuore aperto, quella dell’altra sera, su Rai1, durante “Settestorie“, un format giornalistico della seconsa sereta: s’è trasformata ben presto in una chiacchierata a ginocchia piegate. Domandine soft, confidenze superflue, nessun riferimento ai problemi di maggioranza, al salto della quaglia dal governo con Salvini a quello col Pd, neanche una critica sulla gestione del Covid o di qualsiasi altra cosa. La passeggiata notturna a Roma su Rai1 Giuseppe Conte, nella chiacchierata “romantica” nel centro di Roma, in compagnia di Monica Maggioni, giornalista ed ex presidente del Cda della Rai. Tutto soft, sereno, inoffensivo. E noioso, a giudicare dagli ascolti. “Sì, c’è un pezzo di Paese che guarda a me per il futuro”, ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Doveva essere unaa cuore aperto, quella dell’altra sera, su, durante “Settestorie“, un format giornalistico della seconsa sereta: s’è trasformata ben presto in una chiacchierata a ginocchia piegate. Domandine soft, confidenze superflue, nessun riferimento ai problemi di maggioranza, al salto della quaglia dal governo con Salvini a quello col Pd, neanche una critica sulla gestione del Covid o di qualsiasi altra cosa. La passeggiata notturna a Roma suGiuseppe, nella chiacchierata “romantica” nel centro di Roma, in compagnia di Monica Maggioni, giornalista ed ex presidente del Cda della Rai. Tutto soft, sereno, inoffensivo. E noioso, a giudicare dagli ascolti. “Sì, c’è un pezzo di Paese che guarda a me per il futuro”, ha ...

SecolodItalia1 : Intervista “romantica” a Conte su Rai1: lui si racconta di notte, la gente se ne va a nanna… (video)… - Dalyla201 : RT @iamiikaz: Dubito fortemente ci sarà un'altra commedia romantica in Turchia. Qualcuno sa quando è stata fatta l'intervista? Sicuramente… - PattyGiacomini : RT @CClub1989: Mettetevi comode e leggete. Ragazze leggete attentamente!La gold sta lavorando per la realizzazione di un nuova commedia rom… - djellaba_ : RT @CClub1989: Mettetevi comode e leggete. Ragazze leggete attentamente!La gold sta lavorando per la realizzazione di un nuova commedia rom… - l2oxanaB : RT @CClub1989: Mettetevi comode e leggete. Ragazze leggete attentamente!La gold sta lavorando per la realizzazione di un nuova commedia rom… -