Inghilterra-Scozia U19 sospesa al 43′ per un caso Covid

(Di giovedì 8 ottobre 2020) È la prima volta che una partita vienea causa del. È successo oggi inUnder 19, quando al 43′ l’arbitro è stato informato del fatto che un membro dello staff di una squadra era positivo al virus. Il direttore di gara ha interrotto il match sul parziale di 3-1 per evitare altri contatti tra i giocatori. L'articoloU19al 43′ per unproviene da Alfredo Pedullà.

