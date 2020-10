In classe mascherina obbligatoria oppure no? Il chiarimento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa risalita della curva dei contagi e le parole di Giuseppe Conte hanno aperto la strada a diversi nuovi interrogativi sull’utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Uno di questi riguarda l’obbligo o meno di indossare laindurante la lezione. La risposta, almeno per il momento, è no. Nonostante il cambiamento delle regole generali a livello nazionale sull’uso dellanei luoghi chiusi, per le scuole le disposizioni restano le stesse. Il regolamento redatto lo scorso agosto dal Comitato tecnico scientifico non è stato ritoccato e prevede l’utilizzo dellaall’ingresso e all’uscita da scuola, negli intervalli e negli spostamenti quando non si è al banco. Tuttavia, durante la lezione, la ...