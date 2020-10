Il rapporto Gimbe suona la sveglia: +42% di contagi in una settimana, netto aumento di malati e ricoveri (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)L’ultimo aggiornamento del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe conferma quanto negli ultimi giorni i numeri dei bollettini della Protezione civile hanno registrato. La curva dei contagi da Covid-19 si è impennata del 42% in una sola settimana con la Regione Campania a fare da portabandiera. Secondo quanto osservato da Gimbe nei giorni che vanno dal 30 settembre al 6 ottobre la situazione di fatto è precipitata rispetto alla settimana precedente: 17.252 nuovi casi contro 12.114. 912 in più solo per la Campania. Una crescita forte quanto rapida che ha visto aumentare anche il rapporto importante tra tamponi effettuati e tamponi risultati positivi: dal 3,1% al 4% attuale. FONDAZIONE ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)L’ultimo aggiornamento del monitoraggio indipendente della Fondazioneconferma quanto negli ultimi giorni i numeri dei bollettini della Protezione civile hanno registrato. La curva deida Covid-19 si è impennata del 42% in una solacon la Regione Campania a fare da portabandiera. Secondo quanto osservato danei giorni che vanno dal 30 settembre al 6 ottobre la situazione di fatto è precipitata rispetto allaprecedente: 17.252 nuovi casi contro 12.114. 912 in più solo per la Campania. Una crescita forte quanto rapida che ha visto aumentare anche ilimportante tra tamponi effettuati e tamponi risultati positivi: dal 3,1% al 4% attuale. FONDAZIONE ...

