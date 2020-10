Horner sul contratto di Verstappen: "Niente clausole legate al fornitore" (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA - " Fermo restando che i contratti tra il nostro team e i suoi piloti sono privati, posso comunque dire che nel contratto di Max, Verstappen ndr, non c'è alcuna clausola che riguarda il motore o ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA - " Fermo restando che i contratti tra il nostro team e i suoi piloti sono privati, posso comunque dire che neldi Max,ndr, non c'è alcuna clausola che riguarda il motore o ...

