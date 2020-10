Covid: Inghilterra-Scozia U19 interrotta a metà tempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA-AFP, - ROMA, 08 OTT - La partita tra le rappresentative under 19 di Scozia e Inghilterra è il primo caso di partita interrotta a causa del coronavirus. Non annullata, non rinviata: sospesa al 43? ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA-AFP, - ROMA, 08 OTT - La partita tra le rappresentative under 19 diè il primo caso di partitaa causa del coronavirus. Non annullata, non rinviata: sospesa al 43? ...

Lapomacho : Agli idioti che 'si muore più di influenza', alcuni numeri freschi freschi dall'Inghilterra: primi 8 mesi, 48168 mo… - romi_andrio : RT @Nicola_Bressi: L'Ufficio Nazionale di Statistica @ONS conferma che da Gennaio a Agosto in Inghilterra e Galles si sono avuti 48.168 dec… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #covid, caso scoperto durante la partita: sospesa Inghilterra-Scozia under 19 - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #covid, caso scoperto durante la partita: sospesa Inghilterra-Scozia under 19 - IlmsgitSport : #covid, caso scoperto durante la partita: sospesa Inghilterra-Scozia under 19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Inghilterra Vaccino Covid, «In Inghilterra pronto tra un mese»: somministrato anche a medici di base e farmacisti Il Messaggero Covid: Inghilterra-Scozia U19 interrotta a metà tempo

(ANSA-AFP) - ROMA, 08 OTT - La partita tra le rappresentative under 19 di Scozia e Inghilterra è il primo caso di partita interrotta a causa del coronavirus. Non annullata, non rinviata: sospesa al 43 ...

La F1 è in allarme: membro della Mercedes positivo al Covid

i piloti sono stati avvisati della presenza di un positivo al Coronavirus. Non uno di loro, bensì un dipendente della Casa della Stella che è stato subito messo in isolamento. A darne notizia lo ...

(ANSA-AFP) - ROMA, 08 OTT - La partita tra le rappresentative under 19 di Scozia e Inghilterra è il primo caso di partita interrotta a causa del coronavirus. Non annullata, non rinviata: sospesa al 43 ...i piloti sono stati avvisati della presenza di un positivo al Coronavirus. Non uno di loro, bensì un dipendente della Casa della Stella che è stato subito messo in isolamento. A darne notizia lo ...