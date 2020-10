Coronavirus Germania: balzo dei contagi, oltre 4.000 in un giorno, è allarme (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'istituto Robert Koch sul proprio sito ne segnala 4.058, portando il bilancio complessivo a 310.144. La preoccupante impennata dei contagi in Germania è arrivata con l'approssimarsi delle vacanze scolastiche autunnali Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'istituto Robert Koch sul proprio sito ne segnala 4.058, portando il bilancio complessivo a 310.144. La preoccupante impennata deiinè arrivata con l'approssimarsi delle vacanze scolastiche autunnali

Coronavirus, Germania torna a picchi di aprile: 4.058 casi

dopo il crollo del fatturato subito a causa della crisi del coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, tra luglio e settembre scorso, Mercedes-Benz ha venduto 613.777 auto. La Cina si ...

Covid: oltre 4.000 nuovi casi in Germania

(ANSA) - BERLINO, 08 OTT - Nuovo allarmante record di casi di coronavirus in Germania per il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000 nuovi contagi ...

