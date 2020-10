Conte | ' Il dialogo con le Regioni punto di forza per contrastare la pandemia'

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio ha anche minimizzato le fibrillazioni nella maggioranza per le defezioni dei parlamentari alla Camera. 'Presto saranno disponibili 5 milioni di test rapidi per i medici di ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte dialogo

Il presidente del Consiglio ha anche minimizzato le fibrillazioni nella maggioranza per le defezioni dei parlamentari alla Camera. "Presto saranno disponibili 5 milioni di test rapidi per i medici di ..."Nel nostro sistema il punto forza è stata la capacità di dialogare costantemente a livello nazionale e enti territoriali. Ieri c'è stata l'ennesima riunione con i ministri Boccia e Speranza per prese ...