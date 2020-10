Congedo figli in quarantena: come funziona e chi può chiederlo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Congedo per figli in quarantena, come funziona e chi ha diritto a usufruire del Congedo se il figlio viene lasciato a casa in isolamento dai rappresentanti della ASL. L’anno scolastico è iniziato portando con se moltissime polemiche e accompagnato da molte paure da parte dei genitori che nella maggior parte dei casi, se non costretti … L'articolo Congedo figli in quarantena: come funziona e chi può chiederlo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 8 ottobre 2020)perine chi ha diritto a usufruire delse ilo viene lasciato a casa in isolamento dai rappresentanti della ASL. L’anno scolastico è iniziato portando con se moltissime polemiche e accompagnato da molte paure da parte dei genitori che nella maggior parte dei casi, se non costretti … L'articoloine chi puòè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MinLavoro : Congedo #COVID19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e pri… - CasagrandeStef : 117 votazioni contrarie Maurizio @gustinicchi Dl Agosto, il Senato dà la fiducia. Tra le novità, congedo per i gen… - antonia_sinisi : RT @FnpCisl: #Covid_19, le istruzioni dell'@INPS_it per presentare la domanda di congedo per la #quarantena scolastica dei figli da parte… - GiuseppeBrando : RT @FnpCisl: #Covid_19, le istruzioni dell'@INPS_it per presentare la domanda di congedo per la #quarantena scolastica dei figli da parte… - LorisCavallett1 : RT @FnpCisl: #Covid_19, le istruzioni dell'@INPS_it per presentare la domanda di congedo per la #quarantena scolastica dei figli da parte… -