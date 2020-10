Cagliari, ecco Ounas: "Mi manda Rog, qui per dare tutto" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cagliari - " Ho parlato con Marko Rog che giocava con me a Napoli e mi ha detto di venire qui perche c'è una bella squadra, oltre ad una città che ti fa sentire a casa ". Parola di Adam Ounas , ultimo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020)- " Ho parlato con Marko Rog che giocava con me a Napoli e mi ha detto di venire qui perche c'è una bella squadra, oltre ad una città che ti fa sentire a casa ". Parola di Adam, ultimo ...

sportli26181512 : Cagliari, ecco Ounas: 'Mi manda Rog, qui per dare tutto': Il neo acquisto: 'Di Francesco può farmi crescere, voglio… - infoitsport : Cagliari, ecco gli anticipi e posticipi fino al 6 gennaio - MarcoR222 : @Shellshoker7 Ci sta, poi se il Crotone inganna....Simeone ci sta, forse io non avrei preso entrambe le punte del C… - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: CAGLIARI | Il #mercato è finito, non si torna indietro: ecco perché #DiFrancesco dovrà essere capace di gestire tutte l… - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: SERIE A | #Cagliari, ecco gli anticipi e posticipi fino al 6 gennaio -