Bari, quarantena per una classe della scuola Mazzini, genitore di un alunno positivo al Corona Virus (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un’intera classe della scuola elementare Mazzini è in quarantena dopo che un genitore di un alunno è risultato essere positivo al Corona Virus. L’asl è intervenuta immediata, imponendo la quarantena, per fermare un eventuale focolaio. La dirigenza scolastica ha reso noto che solo una classe è in quarantena, mentre tutto l’istituto resta aperto. Il genitore dell’alunno, prima di sapere di essere positivo, ha partecipato a una festa di compleanno. Leggi su baritalianews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un’interaelementareè indopo che undi unè risultato essereal. L’asl è intervenuta immediata, imponendo la, per fermare un eventuale focolaio. La dirigenza scolastica ha reso noto che solo unaè in, mentre tutto l’istituto resta aperto. Ildell’, prima di sapere di essere, ha partecipato a una festa di compleanno.

matteosalvinimi : Dalla Sicilia a Bari 800 immigrati su nave quarantena. La minoranza di governo non ha numero legale in Parlamento,… - matteosalvinimi : ??ULTIM'ORA Amici pugliesi, in arrivo a Bari 800 immigrati sulla nave quarantena partita dalla Sicilia. - LegaSalvini : ++ BARI, IN ARRIVO DA LAMPEDUSA NAVE QUARANTENA CON 800 MIGRANTI ++ - Borderline_24 : #Bari, classe in quarantena alla #Scuola Mazzini in attesa dei #Tamponi - PettazziLino : RT @matteosalvinimi: Dalla Sicilia a Bari 800 immigrati su nave quarantena. La minoranza di governo non ha numero legale in Parlamento, imp… -