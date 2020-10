Atalanta, il mercato regala a Gasperini una rosa più completa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Protagonista in campo e anche sul mercato: per l’Atalanta questa stagione potrebbe essere quella della definitiva consacrazione. I bergamaschi sono ormai stabilmente ai vertici del campionato italiano: in Europa, per il secondo anno consecutivo parteciperanno alla Champions League. In tutto questo si è chiusa una sessione di mercato difficile per tutte le società a causa dalla crisi dettata dalla pandemia di Covid-19. Il responsabile dell’area tecnica, Giovanni Sartori, ha saputo comunque regalare a Gasperini colpi interessanti. L’esultanza dei calciatori dell’Atalanta nella vittoria per 5-2 contro il Cagliari – Photo credits: Emilio Andreoli/Getty Images Il mercato dell’Atalanta: le operazioni in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Protagonista in campo e anche sul: per l’questa stagione potrebbe essere quella della definitiva consacrazione. I bergamaschi sono ormai stabilmente ai vertici del campionato italiano: in Europa, per il secondo anno consecutivo parteciperanno alla Champions League. In tutto questo si è chiusa una sessione didifficile per tutte le società a causa dalla crisi dettata dalla pandemia di Covid-19. Il responsabile dell’area tecnica, Giovanni Sartori, ha saputo comunquere acolpi interessanti. L’esultanza dei calciatori dell’nella vittoria per 5-2 contro il Cagliari – Photo credits: Emilio Andreoli/Getty Images Ildell’: le operazioni in ...

