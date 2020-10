Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 7 ottobre 2020

(Di giovedì 8 ottobre 2020)dei programmi più visti di, mercoledì 7, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita amichevole Italia-Moldova ha totalizzato 3766 spettatori (15.01% di share). La puntata di Temptation Island su Canale5 ha conquistato 3202 spettatori (16.92%). Il film John Rambo su Italia1 ne ha avuti 1551 (6.78%); su Rai2 la serie tv Mare Fuori ha portato a casa 1732 spettatori (6.89%) nel primo episodio e 1527 (7.63%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 2081 spettatori (10.23%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 1135 spettatori (4.91%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 698 (3.81%)....

