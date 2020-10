Arsenal, fuori Ozil e Papastathopoulos dalla lista per l’Europa League (Di giovedì 8 ottobre 2020) Esclusioni pesanti in casa Arsenal dalla lista Uefa. Non c’è Mesut Özil perché il trequartista tedesco non rientra nei pieni di Arteta, ma manca anche Papastathopoulos. Il greco, come noto, era un obiettivo del Napoli. Foto: Espn L'articolo Arsenal, fuori Ozil e Papastathopoulos dalla lista per l’Europa League proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Esclusioni pesanti in casaUefa. Non c’è Mesut Özil perché il trequartista tedesco non rientra nei pieni di Arteta, ma manca anche. Il greco, come noto, era un obiettivo del Napoli. Foto: Espn L'articoloper l’Europaproviene da Alfredo Pedullà.

