André Silva: “Cresciuto con i gol di Cristiano Ronaldo. Milan? Non stavo bene e ora sono persona migliore” (Di giovedì 8 ottobre 2020) André Silva si racconta e lo fa ai microfoni del sito ufficiale della Bundesliga. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte è tornato a parlare della sua carriera compreso il recente passato al Milan, un'avventura che, per sua stessa ammissione, non è andata come sperava ma che per fortuna, ora, è alle spalle. Nel racconto del portoghese, anche le origini con l'idolo Cristiano Ronaldo come modello.André Silva: tra Milan e... Cristiano Ronaldocaption id="attachment 973021" align="alignnone" width="628" André Silva (Getty Images)/captionL'attaccante sta vivendo senza dubbio un ottimo momento: "Il segreto? Indubbiamente è stato ritrovarmi, ho lavorato duramente in questi anni, ho cambiato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) Andrési racconta e lo fa ai microfoni del sito ufficiale della Bundesliga. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte è tornato a parlare della sua carriera compreso il recente passato al, un'avventura che, per sua stessa ammissione, non è andata come sperava ma che per fortuna, ora, è alle spalle. Nel racconto del portoghese, anche le origini con l'idolocome modello.André: trae...caption id="attachment 973021" align="alignnone" width="628" André(Getty Images)/captionL'attaccante sta vivendo senza dubbio un ottimo momento: "Il segreto? Indubbiamente è stato ritrovarmi, ho lavorato duramente in questi anni, ho cambiato ...

ItaSportPress : André Silva: 'Cresciuto con i gol di Cristiano Ronaldo. Milan? Non stavo bene e ora sono persona migliore' -… - sportli26181512 : André Silva: 'L'anno al Milan è stato mentalmente difficile. Andare via è stata la scelta migliore': Milan, Ronaldo… - cmdotcom : André #Silva: 'L'anno al #Milan è stato mentalmente difficile. Andare via è stata la scelta migliore'… - NandoPiscopo1 : @Zorochan_1 @TodosACM @pausascenica Zoro, io ho tranquillamente scritto che mi sono sbagliato su Andrè Silva, al 90… - Giulio_Nosotti : Ogni anno mi ripeto di non prendere l'attaccante del Milan al Fanta e dal 2015 ad oggi ho preso: Bacca, André Silva… -

Ultime Notizie dalla rete : André Silva “Amo il Suo viso e non posso più sopportare che non sia in pace”. Escono le lettere di Alejandra Pizarnik, meravigliose. Mancano solo quelle di Cristina Campo… Pangea.news