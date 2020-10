Uragani: Delta tocca terra in Messico ridotto a categoria 2 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA, 07 OTT - L'uragano Delta ha toccato terra questa mattina alle 5.30 locali, le 12.30 in Italia, in Messico, declassato alla categoria 2. Lo ha riportato il servizio meteorologico della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA, 07 OTT - L'uraganohatoquesta mattina alle 5.30 locali, le 12.30 in Italia, in, declassato alla2. Lo ha riportato il servizio meteorologico della ...

CorriereQ : Uragani: Delta tocca terra in Messico ridotto a categoria 2 - meteogiornaleit : E' una stagione da record di uragani in Oceano Atlantico. Stavolta uno di questi acquisisce energia e diventa CATE… - fordeborah5 : RT @meteoredit: A proposito dell'uragano #Delta: sono finiti i nomi per gli uragani. Ecco un po' di curiosità su chi dà il nome ai cicloni… - Rizzoglio : RT @greenMe_it: Uragani sempre più numerosi e violenti: Delta sta per abbattersi su Messico e Louisana - pattychiari65 : Uragani sempre più numerosi e violenti: Delta sta per abbattersi su Messico e Louisana. Una stagione degli uragani… -