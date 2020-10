Ucraina senza dodicesimo,convoca preparatore portieri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 07 OTT - Alle prese con la mancanza di portieri per l'amichevole di questa sera contro la Francia, dopo i forfait di Andriy Pyatov per infortunio e di Andriy Lunin e Yuri Pankiv per ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 07 OTT - Alle prese con la mancanza diper l'amichevole di questa sera contro la Francia, dopo i forfait di Andriy Pyatov per infortunio e di Andriy Lunin e Yuri Pankiv per ...

