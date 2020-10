Toscana | Ceccardi | “Giani ha vinto grazie ai voti dell’estrema sinistra”

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – “L’elettorato della sinistra radicale ha convogliato il proprio voto utile, utile non so quanto, sul candidato del centrosinistra. Il M5s e Fattori presero il 21% nel 2015, in queste regionali insieme fanno l’8%: hanno perso 13 punti che sono andati a finire direttamente al candidato del Pd. Quindi chi ha perso? I moderati che hanno votato per noi. Ad esempio i moderati in provincia di Lucca, e’ la provincia moderata per eccellenza, e’ la citta’ bianca dove e’ forte un elettorato di centro. Li’ abbiamo vinto di 11 punti”. Lo sostiene, nel corso di un videomessaggio su Facebook, l’eurodeputata della Lega gia’ candidata a governatrice della Toscana, Susanna Ceccardi, tornando a commentare l’esito delle elezioni Regionali.