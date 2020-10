Si schianta e l’auto va in fiamme L’abbandona subito e muore dopo 20 metri a piedi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dramma in Puglia: un uomo di 45 anni è morto in seguito ad un terribile incidente stradale. Il sinistro si è verificato pochi minuti prima di mezzogiorno sulla strada statale 101, che dalla città di Lecce porta al comune di Gallipoli. A perdere la vita è stato F.C., le iniziali della sfortunata vittima, originaria proprio di Gallipoli. Stando ai primi accertamenti, la sua vettura, una Fiat Grande Punto, è finita fuori strada nei pressi dello svincolo per Galatone, ed ha colpito il guardrail. L’impatto è stato molto violento e infatti l’automobile ha anche preso fuoco. Il 45enne è stato in grado di uscire da solo dall’interno dell’abitacolo in, è riuscito anche a camminare aper circa ventima successivamente è caduto e non si ...